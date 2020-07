Dai test nucleari all’incidente di Chernobyl: la nuova mappa della contaminazione radioattiva in Europa (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ stata realizzata la nuova mappa della contaminazione radioattiva in Europa: pubblicata su Scientific Reports, è stata elaborata da un team dell’Università di Basilea, coordinato da Katrin Meusburger. L’elaborato si basa sull’analisi di 160 campioni provenienti dalla Banca europea dei campioni di suolo ed è caratterizzata da una migliore risoluzione spaziale (di 500 metri) rispetto alle mappe realizzate in precedenza. Dalla ricerca emerge, ad esempio, che il cesio liberato negli anni ’60 dai test nucleari nella stratosfera (quota tra 12mila e 50mila metri), circolava nell’atmosfera – prima di ricadere a terra trasportato dalle piogge – in modo abbastanza omogeneo, ma in ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus in Abruzzo, positivi a 3333. Rispetto a ieri si registrano 2 nuovi casi

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3333 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...

Quaranta giorni all’apertura delle scuole e i dubbi sono ancora molti…

Ultime precisazioni dal mondo della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato nella giornata di mercoledì 15 luglio che i test sierologici per docenti e personale della scuola sarann ...

