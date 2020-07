Dacia Spring potrebbe essere la prima elettrica davvero economica (Di giovedì 16 luglio 2020) (Foto: Dacia)C’è un’auto molto attesa per il 2021 e il suo nome è Dacia Spring. La storica marca rumena è infatti impegnata nell’ultima fase di preparazione di una vettura elettrica che sarà destinata al mercato entry con un prezzo accessibile e caratterizzata da dimensioni perfette per gli spostamenti cittadini. Dalle ultime indiscrezioni sembra confermato che le immagini del concept Dacia apparsi qualche mese fa corrisponderebbero proprio allo studio sul design di Spring, che peraltro riprenderà le linee di Renault City K-Ze, un’altra vettura elettrica a basso costo destinata al mercato cinese. Dacia Spring sarà un modello compatto con una lunghezza di appena 3,78 metri ... Leggi su wired

L’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi punta sull’elettrico low cost cercando di ingolosire quella grossa fetta di clientela che subisce il fascino delle auto a zero emissioni, ma ancora resta titubante ...Una delle novità più attese nel mondo dei motori per il 2021 è sicuramente Dacia Spring. Si tratta del primo modello completamente elettrico della casa rumena che è stato mostrato negli scorsi mesi on ...