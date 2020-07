Da Rione Alto alla Colombia: volontario napoletano trovato morto (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Vicente del Caguán (Colombia) – Mistero in Colombia, trovato morto un collaboratore Onu napoletano. Carmine Mario Paciolla, 33enne originario del Rione Alto, è stato ritrovato morto la scorsa mattina nella sua abitazione di San Vicente del Caguán, nel dipartimento meridionale Colombiano di Caquetà. Stando alle prime ricostruzioni della polizia Colombiana si tratterebbe di un suicidio, ma i genitori non ci stanno e chiedono che sia fatta luce sul caso. “Vogliamo la verità. – spiegano oggi a Repubblica i genitori, ancora scossi – Nostro figlio era impaurito, molto. Non mi rassegno alla scena ... Leggi su anteprima24

