Da Fratelli d’Italia un appello bipartisan per riportare Chico Forti in Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Italia si mobiliti per Chico Forti. Lo ha chiesto a gran voce, oggi, alla Camera, il gruppo di Fratelli d’Italia, intervenuto nell’Aula di Montecitorio per chiedere che l’Italiano ancora agli arresti negli Usa rientri il prima possibile in Italia. Fratelli d’Italia chiede un impegno bipartisan “Tutte le forze politiche in modo unitario e trasversale – ha detto il capogruppo Francesco Lollobrigida – si attivino per impegnare il Governo a fare di tutto affinché il nostro connazionale possa scontare il residuo della pena qui in Patria. Chiediamo anche la possibilità di revisionare il processo che Forti ha subìto negli Stati Uniti, ... Leggi su secoloditalia

