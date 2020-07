Da 0 a 10: l'acquisto da 200 mln, il terrore di Giuntoli su Osimhen, l'osceno Milik e l'invito di Gennaro D'Auria (Di giovedì 16 luglio 2020) (di Arturo Minervini) - Zero voglia, che di per sé è già una colpa. Lo è ancora di più per Arek Milik, che con tempo sprecato ha un credito di circa due anni e di pause proprio non potrebbe concedersene. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da 0 a 10: l'acquisto da 200 mln, il terrore di Giuntoli su Osimhen, l'osceno Milik e l'invito di Gennaro D'Auria - sashaspez : @GuidoCrosetto Le segnalo i volumi sulle call 12.5 agosto in acquisto ieri 200 contratti comprati da qualcuno abbon… - CalzolaiMarco : @Pistogolblasta2 I 200 lordi per l’acquisto da dove salterebbero fuori? Ok essere stupido ma così è proprio esagerare - scuolapay : Aiuta la tua #scuola preferita a ricevere i #pagamenti in modo semplice e sicuro! Per le prime 100 scuole che aderi… - annamariamoscar : Bonus didattica: da 200 a 500 euro per l’acquisto di PC, tablet e internet -