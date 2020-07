Cristina Buccino bellissima in costume: su Instagram piace a tutti – FOTO (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ultima FOTO in costume di Cristina Buccino piace a tutti. Lei nel frattempo si gode il sole in vacanza. Fa parlare l’ultima FOTO di Cristina Buccino su Instagram. La ragazza posa in costume mentre esce dalla piscina, sfoggiando un fisico invidiabile. Tra fiammelle e complimenti sembra che la FOTO piaccia proprio a tutti, infatti è già arrivata a quasi 40.000 like in un’ora. Il portamento da modella, frutto di tanti anni di lavoro, non passa inosservato e risalta ancora di più la sua bellezza. Qualche giorno fa la ragazza, classe ’85, si trovava a Roma ospite di una struttura di lusso. Oggi invece si gode il sole in piscina, ... Leggi su bloglive

