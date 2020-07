Cristiano Malgioglio si è fatto male: il video dell’incidente, come sta? (Di giovedì 16 luglio 2020) Questo articolo Cristiano Malgioglio si è fatto male: il video dell’incidente, come sta? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio mostra su Instagram le conseguenze di una rovinoza caduta avvenuta poche ore fa; le dinamiche del’incidente sono particolari… Cristiano Malgioglio condivide ogni giorno foto e video su Instagram della sua vacanza in Salento, dove si trova in una suggestiva masseria di campagna, in compagnia di amici. Tuttavia il cantante ieri è stato protagonista … Leggi su youmovies

zazoomblog : Cristiano Malgioglio aggredito urla disperate (FOTO) - #Cristiano #Malgioglio #aggredito - infoitcultura : Aggressione 'selvaggia' per Cristiano Malgioglio rincorso dalle oche: 'Urlavo disperato' - infoitcultura : Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche - aylaf93 : RT @Disagio4all: Uscite il video NOW #disagio - arrosT_Ticino : cristiano malgioglio -