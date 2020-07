Cristiano Malgioglio aggredito urla disperate (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Paura in vacanza per Cristiano Malgioglio, il cantante si è fatto male cadendo in un laghetto, è stato aggredito dagli animali Si sta godendo la sua vacanza nel Salento Cristiano Malgioglio, ma al contempo non manca qualche disavventura che lo fa disperare. Il cantante era intenta a dare da mangiare alle oche nello stagno, tuttavia è stato aggredito ed è caduto nel laghetto. Anche se si è fatto male, Malgioglio non perde la sua autoironia e pubblica il video su Instagram. Nel video si vede il momento in cui è stato aggredito dalle oche e gli amici di Malgioglio non possono fare altro che ridere. Sul social il cantante ha raccontato cosa gli è successo e di come ha urlato ... Leggi su kontrokultura

