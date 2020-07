Crisi tra Cassano e la Marcialis? Loro sorprendono tutti e rispondono così [VIDEO e FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Antonio Cassano è stato un ottimo calciatore, come ha confessato lui stesso non è riuscito a tirare fuori tutto il potenziale tecnico, a causa di alcuni atteggiamenti poco professionali dentro e fuori dal campo. Ma è stato comunque protagonista di una carriera di ottimo livello, ha fatto bene soprattutto in Italia. Adesso sta pensando al futuro, ma nel frattempo si gode la famiglia. A tal proposito nelle ultime settimane sono circolate delle voci su una presunta Crisi tra il calciatore e la moglie Carolina Marcialis. Adesso la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, con un bel bacio in diretta hanno allontanato le voci sulla Crisi. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO. Antonio Cassano e Carolina allontanano le voci di una ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Crisi tra Meteo d’Estate in crisi tra TEMPORALI e più FRESCO. Previsioni Meteo Giornale “The Italian Way” di UniCredit, le eccellenze italiane tra pandemia e ripartenza

Il settore vitivinicolo italiano, da sempre fiore all’occhiello del nostro Paese, con prodotti di qualità che all’estero hanno rappresentato una fetta importante del “made in Italy”, vuole rilanciarsi ...

Prada, Bertelli positivo sulla ripresa del lusso

Parola di Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada, che nel corso di un’intervista sulla piattaforma online di Milano Digital fashion week ha evidenziato come la crisi generata ...

