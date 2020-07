Creme idratanti viso: le texture estive effetto sorbetto, rinfrescanti (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Creme idratanti perfette per l'estate sfoglia la gallery Le Creme idratanti viso effetto sorbetto sono le alleate ideali in estate: fresche, facilmente assorbibili e idratanti senza appesantire troppo il viso, sono la scelta perfetta quando le temperature si alzano e la pelle non sopporta più le texture ricche e dense. Conservate in frigo, poi, i benefici rinfrescanti sono immediati. View this post on ... Leggi su iodonna

Le creme idratanti viso effetto sorbetto sono le alleate ideali in estate: fresche, facilmente assorbibili e idratanti senza appesantire troppo il viso, sono la scelta perfetta quando le temperature s ...

Sfregamento dell’interno coscia: i rimedi della dermatologa per le irritazioni

Estate tempo di gonne, abiti freschi a maniche corte e pantaloncini. E tempo anche di irritazioni da sfregamento. Le più magre, quelle che hanno il thigh gap, lo spazio fra le cosce, forse non hanno m ...

