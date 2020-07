Covid, un'azienda napoletana brevetta il tampone ultrarapido: esito in 3 minuti (Di giovedì 16 luglio 2020) Un tampone che «in soli tre minuti è in grado di rivelare se si è positivi o no al virus SARS-Cov-2». Ad annunciare questo brevetto è un'azienda napoletana, la... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : L'azienda biotech americana #Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per… - EleonoraEvi : E' tempo che #Fontana esca allo scoperto e ci dica perché mentre tutta la #Lombardia era concentrata sull'emergenza… - Agenzia_Ansa : Focolaio di #coronavirus in un'azienda del Parmense. I positivi al #Covid-19 sono attualmente 42. Il #focolaio prin… - gdiguidahrt : RT @mattinodinapoli: Covid, un'azienda napoletana brevetta il tampone ultrarapido: esito in 3 minuti - Linda96090412 : RT @mattinodinapoli: Covid, un'azienda napoletana brevetta il tampone ultrarapido: esito in 3 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid azienda Assume in nero uno straniero e viola le norme anti covid nell' azienda agricola: denunciato La Gazzetta di Mantova Ferie, diritti e doveri di lavoratori e aziende. Tutte le regole sull’estate del Covid-19

Siamo nel periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dei dipendenti. La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, ...

Alitalia, il bilancio segreto: quanti soldi perde su voli e aeroporti. In rosso anche Linate

Alitalia perde soldi in ogni segmento di mercato. Sui voli nazionali. Su quelli europei. Persino su quelli intercontinentali, di fatto l’unica area in cui le compagnie aeree fanno profitti grazie alla ...

Siamo nel periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dei dipendenti. La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, ...Alitalia perde soldi in ogni segmento di mercato. Sui voli nazionali. Su quelli europei. Persino su quelli intercontinentali, di fatto l’unica area in cui le compagnie aeree fanno profitti grazie alla ...