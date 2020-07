Covid: tampone in 48 ore per chi viaggia per lavoro (Di giovedì 16 luglio 2020) Importante partnershio fra BizAway e Ambimed per chi ha necessità di spostarsi e viaggiare all’estero per motivi di lavoro. Sarà infatti possibile ricevere le informazioni necessarie sulle normative vigenti nei Paesi di destinazione, effettuare il tampone e ricevere i risultati entro 24-48 ore dalla partenza. Il viaggiatore non deve così preoccuparsi di nulla e deve solo inoltrare una richiesta per ricevere assistenza sugli aspetti sanitari. La piattaforma BizAway è la prima piattaforma per il business travel in grado di offrire una soluzione concreta al problema della certificazione dello stato di salute, grazie all’accordo con Ambimed. Sono infatti ancora molte le limitazioni e che viaggiare, per piacere o per lavoro, presenta un numero notevole ... Leggi su quifinanza

