Covid, l'epidemiologo Ciccozzi: «Il virus è mutato, vi spiego come»

«Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come quella che lo ha reso più contagioso, altre si perdono». A dirlo,...

«Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come quella che lo ha reso più contagioso, altre si perdono». A dirlo, è l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, ...

L'epidemiologo Ciccozzi: "Il coronavirus è mutato, ecco come"

