Covid, altri nuovi 5 casi tra Capaccio e Salerno città (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo il caso rilevato quattro giorni fa di un autista di 58 anni, positivo al Covid-19, dall’analisi dei tamponi sulla filiera di primo contatto emergono altri tre cittadini infettati dall’autista di 58 anni di Capaccio Paestum. L’uomo che sabato scorso si era recato all’ospedale dopo giorni di febbre ha contagiato altri due persone di Capaccio ed una donna residente ad Agropoli. Due nuovi casi anche a Salerno: un altro cittadino di origine bengalese ed una donna collegata al barista del Carmine. Con questo salgono a quattro i casi nel rione salernitano. L'articolo Covid, altri nuovi 5 ... Leggi su anteprima24

