Covid-19: Serbia, Montenegro e Kosovo tra i Paesi a rischio (Di giovedì 16 luglio 2020) Covid-19: Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei Paesi a rischio. Speranza: “Serve massima prudenza per difendere progressi fatti finora” “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in… L'articolo Covid-19: Serbia, Montenegro e Kosovo tra i Paesi a rischio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?? Blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la #Serbia, il #Monten… - sferriam : RT @Virus1979C: Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo. - Signorasinasce : #Covid , nuova #ordinanza : altri 3 #Paesi a #rischio in #lista: #Serbia #Montenegro #Kosovo - DavidCUnger : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo -