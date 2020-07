Covid-19, leggera flessione di nuovi positivi: il bollettino della Regione (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’unità di crisi della Regione Campania ha da poco diramato il consueto bollettino riguardante i contagi da Covid-19. Rispetto alla giornata di ieri (8) si evidenzia un calo nel numero di nuovi positivi. Oggi, infatti, sono quattro i tamponi che hanno accertato un contagio da coronavirus. Di seguito il quadro completo della situazione in Campania: positivi del giorno: 4Tamponi del giorno: 1.222 Totale positivi: 4.791Totale tamponi: 307.585 ​Deceduti del giorno: 0Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1Totale guariti: 4.097 (di cui 4.097 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid leggera Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 16 luglio 2020: le ultime notizie sull'epidemia Today.it Lagarde scaccia i falchi: il bazooka non si tocca

Nessuna novità nemmeno sui tempi: come deciso a giugno, gli acquisti proseguiranno almeno fino al giugno 2021 e comunque “finché il Consiglio direttivo non riterrà conclusa la fase critica legata al ...

Ravenna. Aggiornamento Coronavirus: segnalate 5 nuove positività. Nessun decesso.

RAVENNA. Per il territorio provinciale di Ravenna oggi ( mercoledì 15) sono state segnalate 5 nuove positività. Si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e 3 di sesso femminile, tutti in isolamento do ...

