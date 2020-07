Covid-19, il bollettino del 16 luglio: 20 morti, 230 nuovi casi (Di giovedì 16 luglio 2020) Covid-19, il bollettino di oggi, 16 luglio 2020. Ecco gli ultimi dati aggiornati dalla Protezione Civile in merito all’emergenza sanitaria. Covid-19: la Protezione Civile ha da poco aggiornato gli ultimi dati in merito alla pandemia in corso. L’aggiornamento di oggi, 16 luglio ha registrato altri 230 nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, con … L'articolo Covid-19, il bollettino del 16 luglio: 20 morti, 230 nuovi casi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +230 nuovi contagi - ntacalabria_it : Coronavirus in Calabria, bollettino Regione 16 Luglio. Vari casi positivi #COVID19italia #COVID #Covid_19 #lockdown… - wam_the : Coronavirus Campania: quattro positivi. Zero morti da 16 giorni - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus: i dati ufficiali del @DPCgov al #16luglio - #Coronavirusitalia #CoVid19 #CoVid_19… -