Costantino della Gherardesca irriconoscibile: dimagrito tanti chili solo per… [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Non si era visto un Costantino della Gherardesca così in forma. Il conduttore di ‘Pechino Express’ di recente ha mostrato la sua nuova silhouette, pronta a brillare tra le stelle di ‘Ballando con le stelle’. Ebbene sì, Costantino sarà uno dei nuovi concorrenti che parteciperanno al programma di Milly Carlucci. E per l’occasione ha seguito una rigida dieta e altrettanta attività fisica; così tanto da trasformarlo e renderlo quasi irriconoscibile. Inoltre, a consigliargli di aver cura del proprio fisico, sembra sia stata proprio lei, Milly Carlucci. La conduttrice dello show, avrebbe incoraggiato e motivato periodicamente Costantino della ... Leggi su velvetgossip

Melaion : La Chiesa di Roma rappresenta un Gesù adattato alle ambizioni della classe governante ossia delle politiche imperia… - positanonews : Ravello, Costantino Della Gherardesca si gode la città della musica: ecco chi è tra le #news - RaiPremium : Alle 21.20 #PechinoExpress2020 L'adventure-game porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non… - GigiGx : @FabyMaves90 Sì, in passato lo hanno condotto Costantino Della Gherardesca, Gabriele Corsi, Flavio Insinna e Nicola… - pchicg10 : @faipianoamore Beh ha almeno avuto l'opportunità di fare lo Shakespeare della situazione..C'è gente (ragazze), che… -