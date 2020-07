Coronavirus, Zampa: “Quest’anno importante vaccino antinfluenzale, lavoriamo per garantire la gratuità a categorie più estese” (Di giovedì 16 luglio 2020) “È importantissimo dire alle persone di farsi quest’anno il vaccino antinfluenzale. Il ministero da questo punto di vista si è portato avanti con i lavori e ha anche sollecitato da più parti, diramato una circolare alle Regioni, alle Aziende Sanitarie, ai medici di base e ai pediatri perché ci siano categorie più estese di gratuità del vaccino e perché si provveda a fare in modo che la vaccinazione parta prestissimo”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, spiegando come una vasta copertura consenta di ridurre il rischio di confondere i sintomi dell’influienza stagionale con quelli del Covid. “Ci sono target mirati: i bambini, le persone anziane, gli operatori sanitari. I medici, ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

