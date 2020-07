Coronavirus, ultime notizie – In Italia +13 decessi e +230 positivi nelle ultime 24 ore. In Lombardia stabili le terapie intensive. Lo studio Uk: «L’idrossiclorochina può peggiorare la malattia» (Di giovedì 16 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19I casi totali di Coronavirus nel mondo hanno superato la quota di 13 milioni e mezzo, per la precisione 13.554.477. Lo riporta il database della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia, con 3.497.767 positività totali, seguito dal Brasile, 1.966.748, e dall’India, 936.181. Le Nazioni nelle quali la Covid-19 ha fatto più vittime sono gli Stati Uniti, 137.402, il Brasile, 75.366 e il Regno Unito, 45.138. L’Italia è il quinto Paese al mondo per numero di morti: 34.977. REGNO UNITO EPA/WILL ... Leggi su open.online

