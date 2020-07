Coronavirus, troppi casi importati: l’Italia chiude le frontiere ad altri tre paesi. L’elenco (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Coronavirus all’estero fa paura. troppi i casi importati in Italia provenienti dall’Est Europa e dall’Asia. Per questo il Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Sparanza, chiude le frontiere ad altri tre paesi. Coronavirus, il Governo chiude le frontiere ad altri tre paesi I tre paesi balcanici si aggiungono agli altri già finiti … L'articolo Coronavirus, troppi casi importati: l’Italia chiude le frontiere ad altri tre paesi. L’elenco ... Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi CORONAVIRUS: l'OMS AVVISA, la PANDEMIA può solo PEGGIORARE, troppi PAESI hanno SBAGLIATO TUTTO. Ecco il VIDEO iLMeteo.it Lenovo, nuove tecnologie per il lavoro in smart working

Il 52% degli intervistati a livello globale ritiene che continuerà a lavorare da casa più di quanto facesse prima del COVID-19. Non mancano ... e il 17% afferma che il lavoro da remoto comporti troppe ...

Sicilia, asilo e scuola: niente classi con più di 10 bambini

In Sicilia è stato stabilito che all’asilo e nei primi due anni di scuola primaria non verranno create classi con più di 10 bambini. Una decisione molto drastica, necessaria per riuscire a rispettare ...

