Coronavirus, superata negli Usa soglia 137mila morti. Nel mondo contagi oltre 13,5 milioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Continua a essere aggiornato il record dei contagi giornalieri di Coronavirus negli Stati Uniti . Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University nelle ultime 24 ore i positivi al Covid-19 sono ... Leggi su quotidiano

