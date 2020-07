Coronavirus, Speranza: 'Stop ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo' (Di giovedì 16 luglio 2020) 'Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio'. Lo ha annunciato su Facebook Roberto Speranza. Il ministro della Salute ha quindi aggiunto che ... Leggi su tgcom24.mediaset

Roma - L' ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei ... i tre Paesi aggiunti alla lista di quelli a rischio per la pandemia da Covid-19, che ...Il coronavirus non si ferma e l’aumento dei casi registrati in America assesta un’ulteriore mazzata alla fabbrica dei sogni già messa in ginocchio dal lockdown. Hollywood, che si preparava a ripartire ...