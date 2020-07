Coronavirus, Speranza, “Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei Paesi a rischio”. Più di 13 milioni di casi nel mondo, 42 migranti positivi a Jesolo – LIVE (Di giovedì 16 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia16.40 – 42 migranti positivi a Jesolo 42 migranti sono risultati positivi al Coronavirus a Jesolo. Con loro anche un operatore della Croce Rossa. 13.00 – Speranza, “Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei Paesi a rischio” Il ministro della Salute Roberto Speranza, con una ordinanza firmata ... Leggi su newsmondo

