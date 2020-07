Coronavirus, Speranza: “Divieto di ingresso e transito da Serbia, Montenegro e Kosovo. Sono tra i Paesi a rischio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Serbia, Montenegro e Kosovo entrano nella lista dei Paesi a rischio per il Covid-19. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmando un’ordinanza di divieto di ingresso e transito in Italia per chi è stato in uno dei tre territori. “Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”, ha spiegato il ministro. Per questo, annuncia su Facebook, “chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia”. L’ordinanza firmata oggi da Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto ... Leggi su ilfattoquotidiano

