Coronavirus, Speranza da Serbia e altri due Paesi (Di giovedì 16 luglio 2020) Con una nuova ordinanza, il Ministro della Salute Roberto Speranza tre Paesi (tra cui la Serbia) alla blacklist per la circolazione in Italia Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato questo pomeriggio una nuova ordinanza che aggiunge altri tre Paesi alla lista di quelli dai quali al momento non è possibile giungere in Italia: si tratta di Serbia, Kosovo e Montenegro. “Chi è stato negli ultimi quattordici giorni in questi territori, ha il divieto di ingresso e transito in Italia. L’epidemia nel mondo è nella sua fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora“. Così su Facebook il Ministro Speranza, che con l’ordinanza di oggi stabilisce ... Leggi su zon

