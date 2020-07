Coronavirus, Sioux e sondaggi elettorali: che schiaffi per Trump! (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempi duri per Donald Trump: il presidente Usa, tra la lotta persa con i Sioux, il Coronavirus e i sondaggi elettorali, non attraversa proprio un bel periodo. Un Donald Trump sotto pressione. Il presidente Usa continua a “sorridere” durante le sue comparse e a dire che l’America è un posto sicuro. La verità, invece, sembra essere un’altra. Il tycoon, innanzitutto, nei giorni scorsi ha incassato un duro colpo: i Sioux (una delle storiche tribù americane) lo hanno battuto sul campo. Il giudice federale Boasberg si è schierato dalla parte della tribù in questione, in lotta da anni. E ha ordinato la chiusura del gasdotto Dakota Access fino a quando non sarà effettuata una più ampia revisione ambientale. Secondo colpo: secondo un ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sioux Coronavirus, Sioux e sondaggi elettorali: che schiaffi per Trump! BlogLive.it La rivincita dei Sioux di Standing Rock. Il petrolio non passerà sui luoghi sacri

INVIATO A NEW TORK. Secondo un’antica profezia dei Sioux Lakota, un giorno un serpente nero striscerà nelle viscere della terra, violerà i luoghi sacri della tribù e avvelenerà l’acqua, prima di distr ...

Trump e la battaglia del 4 luglio

AGI - A quattro mesi dalle elezioni, Donald Trump ha forse toccato il punto più basso della sua presidenza. Ma incurante del calo nei sondaggi, ha deciso di sfidare l'ascesa galoppante del coronavirus ...

