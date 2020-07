Coronavirus, Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei paesi a rischio (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ministro della Salute Speranza: "Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Dobbiamo difendere i progressi fatti finora" Leggi su repubblica

Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - Corriere : A Belgrado proteste per la gestione della pandemia, guerriglia urbana davanti al Parlamento - Gazzettino : #coronavirus Italia, stop agli arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - StraNotizie : Coronavirus, Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista dei paesi a rischio -