Coronavirus, scienziato italiano: “Ci sono tracce di immunità in chi non si è ammalato, sbagliato dire che non c’è immunità di gregge” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Quello che il mio lavoro mostra è che nei soggetti che non si sono mai ammalati di Coronavirus, in realtà, ci sono tracce (anche abbastanza consistenti) di immunità cellulare (le solite T cells) contro sezioni di SarsCoV-2 che potrebbero essere state stimolate da altri virus che circolano normalmente nella popolazione“: lo ha affermato in un’intervista al “Foglio”, Antonio Bertoletti, scienziato italiano dell’università di Singapore, professore di Emerging Infectious Diseases alla Duke-Nus Medical School. L’esperto parla del suo studio e spiega: “E’ importante diffondere il messaggio che le cellule T e non solo gli anticorpi sono una parte essenziale dell’immunità ... Leggi su meteoweb.eu

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria Covid-19 in Italia il decisore politico non fa proprie ... l'arbitro non è più l'epidemiologo, o lo scienziato in generale. Qualsiasi previsione ...

