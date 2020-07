Coronavirus, sbarchi in Sicilia: 14 nuovi positivi tra i pakistani arrivati a Pozzallo (Di giovedì 16 luglio 2020) Altri 14 positivi al Coronavirus tra i migranti approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. L’Asp di Ragusa, che sta operando in contatto costante con l’assessorato regionale alla Salute, ha individuato i nuovi contagiati attraverso un preciso protocollo. I sanitari hanno effettuato un secondo tampone dopo gli 11 casi di contagio registrati nei giorni scorsi nel gruppo di pakistani: questi ultimi sono stati già trasferiti fuori dal territorio Siciliano mediante speciali ambulanze attrezzate per il biocontenimento. I 14 migranti risultati positivi si trovano già in isolamento in una struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa: presto potrebbero essere trasferiti.L'articolo Coronavirus, sbarchi in ... Leggi su meteoweb.eu

