Coronavirus, risalgono i contagi: 230 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus dati 16 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. risalgono i contagi da Coronavirus: rispetto a ieri il numero dei casi è in aumento (+230) e il totale sale così a 243.736. Si registrano inoltre altri 20 morti, mentre ieri erano stati 13; la Lombardia conta 10 decessi. I decessi sono in tutto 35.117. Sono -20 i positivi attuali al Coronavirus e il totale, rispetto a ieri, scende a 12.473. Emerge dai dati aggiornati pubblicati dalla Protezione civile. Il numero dei guariti e dimessi sale a 196.246, +230 rispetto a ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia 80 nuovi casi e 10 morti Sono 80 i nuovi casi positivi al ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - holyghostpro : Coronavirus, altri 20 morti e risalgono i contagi: +230 - My_Salute : Coronavirus, altri 20 morti e risalgono i contagi: +230 -