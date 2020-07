Coronavirus, più di 13 milioni di casi nel mondo. Torna paura in Spagna (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – I casi di Coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell’Università americana indicano che ad oggi i contagi nel mondo sono 13.516.656, inclusi 583.450 morti. Nuovo record di casi anche negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 67.632 nuovi casi. Nuovi record di casi e decessi provocati dal Coronavirus anche in Argentina, superando nel complesso la soglia dei 2.000 morti. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Nel dettaglio, secondo i dati ufficiali, in un giorno ci sono stati altri 4.260 contagi e ulteriori 82 morti, dati che portano i rispettivi totali a quota 111.160 e 2.050. ... Leggi su quifinanza

