Coronavirus Party: la nuova folle tendenza diffusasi tra gli studenti americani (Di giovedì 16 luglio 2020) Le tendenze e le manie irrazionali, spesso pericolose e perfino suicide, non sono rare tra i giovani, che ogni tanto inventano nuovi giochi per provare forti emozioni, senza pensare né ai rischi che possono correre né alle conseguenze. Anche la recente pandemia di Covid 19 ha diffuso, tra i giovani americani, una nuova moda piuttosto demenziale: quella di organizzare dei veri e propri “Coronavirus Party”, invitando diversi soggetti contagiosi con lo scopo di infettare altre persone, in cambio di un “premio” in denaro. Il luogo in cui si è diffusa questa “tendenza” è l’Alabama, negli Stati Uniti, dove pare proprio che tra i giovani sia nata la consuetudine di promettere un premio a chi si lascia contagiare rapidamente dal virus ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : Trentenne muore dopo aver partecipato ad un 'Covid party', in Texas. Prima di morire ha detto ad un infermiere: 'Ho… - fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - SkyTG24 : Coronavirus, un 30enne muore in Texas dopo il contagio a un 'Covid party' - infoitsalute : CORONAVIRUS: partecipa a un COVID-PARTY, 30enne MUORE poco dopo. Ecco DOVE è successo - onairam12401582 : RT @Peppe24245235: #Usa #COVIDparty paziente muore dopo aver partecipato a un Covid party, le sue ultime parole: 'Pensavo fosse tutto fal… -