Coronavirus, oltre 580mila morti nel mondo. Record di casi in Usa: 67.632 in 24 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) In un editoriale su USA Today Navarro ha criticato duramente Fauci, tanto che la Casa Bianca ha cercato di prendere le distanze dal consigliere del presidente. America Latina. Qui nelle ultime 24 ore ... Leggi su blitzquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus – Spagna, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: oltre 900 contagi nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus negli Usa: 67mila contagi in un giorno, oltre 137mila morti #coronavirus - petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi a causa della pandemia di #coronavirus, con 67.632 nuovi cas… - carlo_centemeri : Covid, oltre 13,5 milioni di casi nel mondo Nel mondo sono più di 13,5 milioni i casi di coronavirus. E' quanto eme… -