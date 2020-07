Coronavirus, oggi in Italia ancora 20 morti: bilancio vittime supera 35 mila. Crollano i ricoverati ma aumentano nuovi casi, quasi tutti immigrati provenienti dall’estero [DATI] (Di giovedì 16 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 20 morti, 230 guariti e 230 nuovi casi su 50.432 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,45% dei test processati. I nuovi casi di oggi sono in stragrande maggioranza immigrati provenienti dall’estero, dai Paesi dell’Asia e dei Balcani. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.736 casi totali 35.017 morti 196.246 guariti Anche oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le ... Leggi su meteoweb.eu

