Coronavirus, oggi 230 nuovi positivi. Molti sono stranieri rientrati in Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – Situazione in Italia stabile e numero di nuovi casi contenuto come da diverse settimane a questa parte. Il lieve aumento verificatosi nelle ultime 24 ore sembrerebbe legato anche al rientro dall’estero di stranieri che vivono in Italia. Stando a quanto emerso dal quadro tracciato dal ministero della Salute, oggi i nuovi positivi sono 230, più di ieri quando ne erano stati rilevati 162. Le vittime sono 30, ieri erano state 13. Dall’inizio dell’epidemia i decessi hanno superato la soglia dei 35mila: per l’esattezza sono in totale 35.017. Mentre i malati, ovvero gli attualmente positivi, sono 12.473: -20 rispetto a ieri. ... Leggi su ilprimatonazionale

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 20 nuovi contagi: 10 di importazione. DIRETTA - TizianaFerrario : anche oggi il conducente dell'auto che mi ha portata in stazione indossava la mascherina così. Peggio x lui!… - bon5150 : RT @TarroGiulio: Oggi viene comunicata questa notizia, io già mi ero espresso alcuni mesi addietro ed ero un “Eretico” @VittorioSgarbi @pas… - Vale339Vale : RT @TarroGiulio: Oggi viene comunicata questa notizia, io già mi ero espresso alcuni mesi addietro ed ero un “Eretico” @VittorioSgarbi @pas… -