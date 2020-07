Coronavirus, nuovo record di contagi in Usa: oltre 67mila in 24 ore. Francia, scatta l’obbligo di mascherine nei locali pubblici. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Coronavirus continua a far registrare record di vittime e contagi nei Paesi che stanno attraversando la fase più critica della pandemia, mentre la Johns Hopkins University ha registrato oltre 13,5 milioni di casi certificati e più di 583mila vittime in tutto il mondo dall’inizio della pandemia. Il Paese più colpito, da settimane, rimangono gli Stati Uniti che ieri hanno fatto registrare un nuovo contagio record: 67.632 nuovi positivi in 24 ore che portano il totale a 3.495.537. Le morti nel Paese hanno toccato quota 137.357. nuovo record di contagi anche in India, dove il ministero della Sanità ha comunicato 32.695 nuovi casi e 606 decessi, per un totale di 968.876 ... Leggi su ilfattoquotidiano

