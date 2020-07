Coronavirus, nuovo focolaio alla Croce Rossa di Jesolo: 43 i positivi (Di giovedì 16 luglio 2020) nuovo focolaio alla Croce Rossa di Jesolo. Dopo i tamponi effettuati, sono risultati 43 positivi, di cui 42 sono migranti di nazionalità africana I numeri relativi al Coronavirus in Italia sono in miglioramento, ma l’emergenza esiste ancora. Ci sono diversi focolai che ogni giorno nascono su tutto il territorio italiano. Se n’è aggiunto uno a … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio alla Croce Rossa di Jesolo: 43 i positivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - Tg3web : L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota… - robreg1 : RT @leggoit: #coronavirus, nuovi focolai in tutto il mondo: ecco i paesi che sono di nuovo in lockdown - masfulv : RT @claudio_2022: Magari. Gli scienziati italiani hanno dimostrato che i raggi UV possono uccidere il nuovo coronavirus anche in pochi seco… -