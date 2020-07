Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia sono risaliti sia i contagi (+230), che le vittime (20) (Di giovedì 16 luglio 2020) Non sono certo confortanti i dati forniti poca fa dalla Protezione civile in merito alla situazione Coronavirus nel Paese. Intanto c’è subito da segnalare che nelle ultime 24 ore sono purtroppo aumentati ancora sia i nuovi positivi che i morti. C’è comunque da segnalare che, da ieri, in quattro regioni (Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata), non si è registrato nessun caso di Coronavirus, così come nella provincia autonoma di Trento. sono però 14 le regioni dove non sono state registrate vittime: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Trentino-Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : Coronavirus – Spagna, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: oltre 900 contagi nelle ultime 24 ore - Internazionale : Nelle Filippine la polizia dà la caccia ai positivi e altre notizie sul virus. - tg2rai : #Coronavirus, contagi in lieve crescita in #Italia, 13 i morti nelle ultime 24 ore. Focolai e casi di importazione… - italiaserait : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia sono risaliti sia i contagi (+230), che le vittime (20) - papiniste : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Anche se abbiamo la mascherina ...gli occhi non nascondono un sorriso ?? Le nostre volontarie Fr… -