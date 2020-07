Coronavirus: negli Usa oltre 3,5 mln i casi, superati i 138 mila morti (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – negli Stati Uniti oltre 3,5 milioni i casi positivi di Covid-19. I morti hanno superato la soglia dei 138 mila, attestandosi a 138.072. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. In Brasile il numero dei casi positivi raggiunge i 1.966.748 (75.366 i morti) mentre in India il numero dei casi si attesta a 968.876 (24.915 i morti).L'articolo Coronavirus: negli Usa oltre 3,5 mln i casi, superati i 138 mila morti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

