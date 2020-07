Coronavirus: Mosca, possibile vaccino di massa nel 2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - Mosca, 16 LUG - La Russia potrebbe vaccinare per intero la sua popolazione contro il Coronavirus all'inizio del prossimo anno: lo ha dichiarato il capo del Fondo di investimenti diretti russi ... Leggi su corrieredellosport

Scontri per il Nagorno-Karabakh

Dopo un giorno di cessate il fuoco, sono ripresi giovedì mattina nel sud del Caucaso gli scontri armati transfrontalieri fra truppe armene e azere. I rispettivi Ministeri della difesa si accusano reci ...

