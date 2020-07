Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino del 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) I dati sul Coronavirus oggi in Lombardia: nella Regione sono stati registrati 80 nuovi casi di Coronavirus, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, e 10 morti. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 16.775. Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino del 16 luglio Dopo tre giorni di rialzi, oggi in Lombardia tornano a calare i pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali. oggi, infatti, si registrano 13 ricoverati in meno (il totale è arrivato a 164). Restano invariati a 23, invece, quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda il riepilogo per province, ci sono ... Leggi su nextquotidiano

RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - lori_gianna : RT @MassimoSertori_: ?#RegioneLombardia sospende fino al 31 ottobre il pagamento del #bolloauto e le rateizzazioni dei debiti tributari! An… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Lombardia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio -