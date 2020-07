Coronavirus, Livorno continua a resistere (Di giovedì 16 luglio 2020) Livorno - La provincia di Livorno mette a segno un altro doppio zero sul fronte Coronavirus . Mentre nel resto della Toscana sono emersi 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il territorio labronico, ... Leggi su gazzettadilivorno

MassimoLandi7 : #Livorno #Toscana #Covid19 #Coronavirus #Schengen Covid19, Rossi chiede al Governo più controlli per chi arriva da… - marziani52 : Gli Stati Uniti iniziano a richiudere - Il Post - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #Toscana #bollettino Coronavirus, in Toscana 4 nuovi casi nelle ultime 24 h -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Livorno

LivornoToday

61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione ...Nessun nuovo decesso. I morti per coronavirus in Toscana, al 16 luglio, restano quindi 1.127, così ripartiti per provincia: 414 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a Massa-Carrara, 143 a Lucca, ...