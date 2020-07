Coronavirus, l’Italia blocca i collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, bloccati i collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo. Nuove misure restrittive a causa dell’emergenza sanitaria. Si allunga la lista dei Paesi a cui l’Italia ha deciso di chiudere le frontiere a causa dell’emergenza sanitaria dei contagi del nuovo Coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi una nuova ordinanza con cui estende … L'articolo Coronavirus, l’Italia blocca i collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - Tg3web : L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota 35.000. Più… - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota 35.000. Più… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Trump attacca la Cina: “Ha portato la maledizione del coronavirus”. Nessun privilegio a Hong Kong la Repubblica