Coronavirus, le notizie della notte – Negli Usa 67 mila nuovi casi: le scuole sfidano Trump, rientro a settembre con lezioni online. Bolsonaro positivo al secondo tampone (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio)TESTO Usa EPA/CJ GUNTHER Personale medico di Boston sottopone gli automobilisti al tampone per il CoronavirusSono stati 67.632 i nuovi contagi di Coronavirus Negli Stati Uniti, il secondo dato peggiore dall’inizio della pandemia dopo il record toccato venerdì scorso, 10 luglio, quando i casi sono schizzati a oltre 68 mila in un solo giorno, come riportano i dati della Johns Hopkins University. Una crescita ormai costante da almeno due settimane in 41 Stati, con il totale delle infezioni americane che ha ormai toccato quota 3,5 milioni, mentre le vittime sono 137.402. Diversi governatori e sindaci delle principali ... Leggi su open.online

