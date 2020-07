Coronavirus, l’appello degli scienziati: “Infettare volontari per accelerare sul vaccino” (Di giovedì 16 luglio 2020) Un appello destinato a fare discutere: infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro il Coronavirus. La proposta arriva da un gruppo di 125 scienziati, tra cui 15 premi Nobel, secondo cui è necessario esporre al nuovo Coronavirus un gruppo di volontari che hanno prima ricevuto un vaccino sperimentale, per scoprire se offre una protezione contro l’infezione. Il gruppo, in una lettera aperta al capo dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, Francis Collins, afferma che i cosiddetti “trial challenge” potrebbero accelerare lo sviluppo del vaccino: si tratta di un approccio molto delicato dal punto di vista etico. Sono 23 i candidati vaccini contro il ... Leggi su meteoweb.eu

Notiziedi_it : Coronavirus Lazio, l’appello di Vaia (Spallanzani): “Giovani, siate responsabili, niente assembramenti. Vi prego” - marchese_il : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, l'appello di Vaia (Spallanzani): 'Giovani, siate responsabili, niente assembramenti. Vi prego' [aggiorname… - infoitsalute : «Tassateci!»: l’appello dei multimilionari per aiutare l’economia post-Coronavirus. C’è anche la famiglia Disney - roma_e_roma : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, l'appello di Vaia (Spallanzani): 'Giovani, siate responsabili, niente assembramenti. Vi prego' [aggiorname… - laPorzione : rilancia l'appello di Oms e Unicef ai Paesi affinché riprendano le vaccinazione salvavita #Coronavirus #Covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello L’appello di Bill Gates: «Farmaci e vaccino anti-Covid a chi ne ha bisogno, non ai migliori offerenti» Corriere della Sera