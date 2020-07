Coronavirus, la proposta shock: “Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino” (Di giovedì 16 luglio 2020) “L’idea è quella di infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19”: un gruppo di 125 scienziati, tra cui 15 premi Nobel, hanno rilanciato questo appello destinato a far discutere, convinti che si tratti di una strada opportuna contro il Coronavirus. In altre parole, si parla di esporre al Covid-19 un gruppo di volontari che hanno prima ricevuto un vaccino sperimentale, per vedere se offre una protezione contro l’infezione. In una lettera aperta al capo dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, Francis Collins, il gruppo afferma che i cosiddetti “trial challenge” potrebbero accelerare lo sviluppo del vaccino contro Covid-19. Un approccio ardito dal punto di vista etico, che però secondo ... Leggi su tpi

