Coronavirus, la Milano del lockdown vista con gli occhi dei rider – Video (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Milano è la capitale del food delivery in Italia. Ma è anche la città che più di tutte, durante la fase acuta dell’emergenza Coronavirus, ha mostrato il senso di vuoto creato dalla pandemia: le strade, prima intasate, sono diventate deserte. I dehors dei locali, un tempo sempre pieni, farsi improvvisamente simbolo della desolazione. In questo deserto inedito, sono poche le persone che hanno continuato a muoversi come prima. Anzi, più di prima: i rider sono stati fin da subito considerati lavoratori essenziali. Per il cibo – ma anche per farmaci e altri beni -, sono loro che hanno mantenuto vivo il contatto tra cittadini, chiusi in casa, e la ristorazione milanese. Il documentario riders Not Heroes, ideato e prodotto ... Leggi su open.online

