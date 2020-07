Coronavirus, la lotta dei giovani psicologi per semplificare l’esame: «La salute mentale è una priorità» (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)L’epidemia da Coronavirus non è stata solo un’emergenza sanitaria. Per molte e molti, il periodo di epidemia, di lockdown e di crisi economica ha significato fare i conti con nuovi – e spesso inaspettati – problemi psicologici. Un’urgenza che ha visto il proliferare di aiuti e supporti gratuiti, e che ha testimoniato l’impegno quotidiano e costante di professionisti che si sono messi a disposizione di chiunque ne avesse bisogno. Ma mentre per i neolaureati in medicina e in infermieristica si è trovata presto una quadra per facilitare il loro necessario ingresso nei reparti (pur con molte insistenze dal basso), così non è stato per gli abilitandi in psicologia. Da una parte i dottorandi della professione sono ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Spunta l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza per la lotta al #Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicemb… - RegioneER : PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI dedicato a nuovi progetti per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e alla capacità di FRONTEGGIAR… - Open_gol : Coronavirus, la lotta dei giovani psicologi per semplificare l’esame: «La salute mentale è una priorità» - Notiziedi_it : Coronavirus, la lotta dei giovani psicologi per semplificare l’esame: «La salute mentale è una priorità» - BricolageCuore : RT @CSR_LeroyMerlin: Ancora una volta 'Grazie' ai Colleghi dei Negozi #LeroyMerlin che nei giorni più bui della pandemia si sono attivati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lotta Coronavirus, la lotta dei giovani psicologi per semplificare l’esame: «La salute mentale è una priorità» Open AMERICA/BOLIVIA - E’ morto Mons. Scarpellini: un grande missionario che ha dato tutta la sua vita per la Chiesa boliviana

El Alto (Agenzia Fides) - “Con profondo dolore annunciamo che il Vescovo Eugenio Scarpellini, Vescovo della diocesi di El Alto, è morto la mattina di mercoledì 15 luglio, dopo il contagio da Covid-19” ...

Nuovo ingresso in Fondazione Vodafone: Adriana Versino nominata consigliere delegato

Fondazione Vodafone Italia è un gioiello molto prezioso, a cui i vertici del gruppo tlc nel nostro Paese tengono molto. Nata nel 2002, la fondazione ad oggi ha investito oltre 100 milioni di euro a so ...

El Alto (Agenzia Fides) - “Con profondo dolore annunciamo che il Vescovo Eugenio Scarpellini, Vescovo della diocesi di El Alto, è morto la mattina di mercoledì 15 luglio, dopo il contagio da Covid-19” ...Fondazione Vodafone Italia è un gioiello molto prezioso, a cui i vertici del gruppo tlc nel nostro Paese tengono molto. Nata nel 2002, la fondazione ad oggi ha investito oltre 100 milioni di euro a so ...