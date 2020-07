Coronavirus, la denuncia del governatore Zaia: «In Veneto gli infetti aggirano le regole». E accusa «gli stranieri» (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Sono parole dure quelle del governatore del Veneto Luca Zaia che, senza mezzi termini, chiede di prestare massima attenzione agli infetti che, trasgredendo le leggi, rischiano di trasformarsi in potenziali untori: «Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: i cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Veneto dalla fine del lockdown, con decine di positivi al Coronavirus». «Numeri che possono ancora crescere – prosegue Zaia -. In questa situazione già preoccupante, si verificano poi vere e proprie gravissime illegalità, con positivi ... Leggi su open.online

